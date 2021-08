Met vrienden een woning kopen: ‘Het kan, maar je moet het goed regelen’

Met twee huishoudens kun je meer geld bij elkaar leggen dan alleen. En sommige ouders en volwassenen kinderen vinden het wel prettig om met en bij elkaar te leven. Dat zijn goede redenen om gezamenlijk een huis of kavel te kopen. Daarbij komt dat het gemiddeld aantal personen per huishouden in vijftig jaar tijd is gedaald van 3,54 tot 2,14. Dan is de gedachte dat twee huishoudens wellicht in één ruime woning passen zo gek nog niet.