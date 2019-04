Meubels van jeans of paardenpoep, waarom niet?

Nijmeegse Lent is ‘de beste woonwijk’ van Nederland, tot verrassing van bewoners

5 april De beste woonwijk van Nederland is... Lent, in Nijmegen. Dat concluderen de data-analisten van het gerenommeerde geo-ict-bedrijf Geodan. Verslaggeefster Colette Beckers, die in Lent woont, is net als haar buren verrast. Want er valt wel het een en ander op aan te merken.