Minder kantoren en andere gebouwen omgetoverd tot woningen

De transformatie van kantoren, winkels en andere gebouwen tot woningen liep in 2020 minder voorspoedig dan de jaren daarvoor. Toch is het ministerie van Binnenlandse Zaken tevreden met de 10.200 woningen die aan de voorraad zijn toegevoegd.

In 2018 en 2019 kwamen er meer dan 12.000 woningen per jaar bij door transformaties, maar die relatief hoge cijfers vallen nu weer terug. Er zijn vooral minder woningen in voormalige kantoorpanden gecreëerd, de kantoorpanden die zijn omgetoverd tot flats waren kleiner en de woningen relatief groter. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bij de meeste transformaties wordt slechts een deel van het pand getransformeerd. Woningtransformaties leveren vooral kleine woningen voor alleenstaanden op, stelt het CBS.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat het er minder zijn kan ook komen doordat het laaghangend fruit al is geplukt, zegt Jan Fokkema, directeur van Neprom, een grote brancheorganisatie voor projectontwikkelaars. ,,De grote kantoorpanden die het gemakkelijkst waren om te bouwen tot woningen zijn al ontwikkeld. De leegstand die dat mogelijk maakte dateert uit de kredietcrisis. De laatste jaren ging het natuurlijk al beter met de economie.”

Ook op het ministerie wordt die verklaring gegeven. ,,De eerste jaren dat we hierop hebben ingezet, zijn de grotere panden aangepakt die het snelst te transformeren waren. Nu zie je dat er meer panden met maatschappelijke functies worden verbouwd", aldus een woordvoerder. ,,Toch vinden we 10.200 nog steeds een heel groot aantal. Het totaal aantal nieuwbouwhuizen komt daarmee boven de 80.000 in 2020. Dat is een hoog aantal, ondanks de corona- en stikstofcrisis. Het ligt ook hoger dan de afspraak van 75.000 nieuwbouwhuizen die we hebben gemaakt.”

Volledig scherm Sinds 2015 zijn er bijna 70.000 woningen gecreëerd in voormalige kantoorpanden en andere gebouwen. © CBS

Het woningtekort nam afgelopen jaar volgens ABF Research af van 335.000 naar 279.000. Toch vinden veel politieke partijen dat er nog te weinig wordt gebouwd om aan de groeiende vraag naar woningen tegemoet te komen. De ambitie van een nieuw kabinet wordt waarschijnlijk dat er 100.000 huizen per jaar bij moeten komen.

De roep om kantoren om te bouwen tot woningen is het afgelopen jaar toegenomen omdat we in de coronacrisis hebben geleerd dat veel mensen thuis kunnen werken. ,,Het is te vroeg om te concluderen of dat gaat lukken”, zegt Jan Fokkema. ,,Het zit sowieso niet in de cijfers van 2020 en het is sowieso nog de vraag in welke mate meer thuiswerken gaat leiden tot een overschot aan kantoren.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat het wil blijven inzetten op transformatie. Er is 38 miljoen euro vrijgemaakt om projecten van de grond te krijgen. Wel is sinds begin dit jaar de overdrachtsbelasting verhoogd van 6 naar 8 procent.

Volledig scherm Naast kantoorpanden worden ook onder meer scholen, winkels en oude industrie omgebouwd tot huizen. © CBS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.