Minister helpt oud-studenten niet met oplossen hypotheekprobleem

Minister van onderwijs Robbert Dijkgraaf kan het probleem voor oud-studenten die geen of een lagere hypotheek krijgen niet oplossen. Dat zei de minister tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Eerder deze week berichtte deze site dat mogelijk tienduizenden oud-studenten geen of een lagere hypotheek kunnen krijgen. Het gaat om mensen die studeerden ten tijde van de basisbeurs en ten tijde van het leenstelsel. Deze oud-studenten mogen kiezen of ze hun studieschuld in 15 of in 35 jaar terugbetalen.

Wie voor 35 jaar kiest heeft lagere maandlasten, wat betekent dat ze een hogere hypotheek kunnen krijgen. Het probleem is dat die oud-studenten pas twee jaar nadat ze zijn afgestudeerd een keuze kunnen maken of ze in 15 of 35 jaar willen aflossen. Oud-studenten die eerder een huis willen kopen lopen daarom tegen problemen aan.

Hypotheekverstrekkers gaan in de meeste gevallen uit van een aflossingstermijn van 15 jaar van de studieschuld en baseren daar de maximale hypotheek op. Die is lager dan de maximale hypotheek bij aflossen in 35 jaar. Ook als de oud-studenten aangeven dat ze in 35 jaar gaan afbetalen passen banken het niet aan.

Standaardverklaring

Dijkgraaf wil niet tornen aan die twee jaar bedenktijd. Wel kan de oud-student een standaardverklaring krijgen waarin staat dat de intentie is de studieschuld in 35 jaar af te lossen. De minister wil ook met hypotheekverstrekkers in gesprek gaan en ze vragen rekening te houden met die verklaring.

De standaardverklaring is niet nieuw. Oud-studenten kunnen die nu ook al krijgen. Maar die verklaring wordt vaak niet geaccepteerd door de hypotheekverstrekkers, omdat ze alsnog kunnen kiezen voor aflossen in 15 jaar. De minister denkt zelf dat het niet om tienduizenden oud-studenten gaat. Zelf denkt overigens de minister dat het om hooguit enkele duizenden oud-studenten gaat die mogelijk de dupe zijn.

