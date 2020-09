Minister Ollongren vindt dat Wijk bij Duurstede boekje te buiten gaat bij verduurzamen woningen

Kabinet schrapt over­drachts­be­las­ting voor starters

27 augustus Starters die voor het eerst een huis kopen, hoeven per 1 januari geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Nu is die belasting nog 2 procent van de koopsom. Bij een koopwoning van 300.000 euro is een starter straks 6000 euro goedkoper uit.