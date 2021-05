Miranda: ‘We redden het makkelijk met 16 zonnepanelen'

Hoe woont u?

,,Samen met mijn vriend en twee kinderen wonen we in een twee-onder-een-kapwoning. Het huis is vrij nieuw, want het is eind 2016 opgeleverd. Mede daardoor hebben we een vrij goedkope energierekening. Het enige is dat onze woning nog niet van het gas af is. De woningen in deze wijk die later opgeleverd zijn, zijn wel gasloos. Aan de ene kant jammer, het kan maar gedaan zijn. Het is ook goed voor het milieu, maar ik vraag me af of het goed is voor mijn portemonnee. Daar moeten we heel wat jaren voor sparen om bijvoorbeeld een investering van een warmtepomp eruit te halen. We hebben een woonoppervlak van 160 vierkante meter en er liggen zestien zonnepanelen op ons dak. We hebben er begin 2017 direct zes bij laten plaatsen, omdat we dachten dat we het met vier personen niet zouden redden met tien. Maar dat lukt makkelijk.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

Periode: juni 2019 - juni 2020 Kosten elektriciteit: €-222,59 Kosten gas: €641,24 Welkomstbonus: €350 Verbruik stroom: 1034 (dal) + 761 kWh (normaal) Teruglevering stroom: 1131 (dal) + 2607 kWh (normaal) Netto stroomverbruik: -97 (dal) + -1846 kWh (normaal) Verbruik gas: 454 m3

,,We krijgen ieder jaar geld terug, omdat ik het maandbedrag vrij hoog heb gezet. Dat doe ik omdat ik niet wil dat ik uiteindelijk onverhoopt moet bijbetalen en ik zie het als een soort spaarpotje, een leuk extraatje aan het einde van het jaar. Verder hebben we nog een houtkachel, waardoor ons gasverbruik wellicht ook wat lager is. Misschien niet milieuvriendelijk, maar we vinden het heel gezellig. In de winter hebben we die kachel wel vijf avonden in de week aan. Het hout hebben we tot nu toe altijd nog gratis gescoord en verzaagd, mede met dank aan m’n schoonvader!.”

Bent u zuinig met energie?

,,Ik denk het wel. We staan niet uren onder de douche, de verlichting is led en alle apparaten zijn nieuw aangeschaft toen we hier zijn komen wonen. We zijn bewust, maar niet zuinig op het bizarre af. Ik was bijvoorbeeld niet in de nacht, gewoon wanneer het uitkomt. En we hebben een tweede vriezer in de garage. Wel proberen we onze kinderen van vier en vijf jaar oud ook bewust te maken van energie. Niet uren onder de douche en de lamp uitdoen als ze op wc zijn geweest. We doen dat in jip-en-janneketaal en dat lukt prima. Ik hoop dat ze er wat van opsteken.”

Woont u prettig?

,,Zeker! We hebben een heerlijk huis in een fijne omgeving. Het is nieuw en daardoor vrij comfortabel. Zo hebben we beneden bijvoorbeeld vloerverwarming en is het standaard 20,5 graden in huis. We hebben een tuin op het zuiden, dus als het zonnetje schijnt, merken we dat meteen in huis. Daar hebben onze achtergevel ook op aangepast. Ons energiecontract loopt bijna af en we zijn alweer overgestapt. Dat is mijn jaarlijkse taak: kijken waar we voordeliger uit zijn. Ik let dan vooral op de teruglever-vergoeding, de gasprijs en de welkomstpremie. Mijn vriend is vooral van de groene stroom, ik kijk naar de rekening. Ik vind dat we door onze zonnepanelen al groen genoeg bezig zijn.”

