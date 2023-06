Mobiele airco of toch maar een vaste unit? Hier moet je op letten bij aanschaf

Verfoeide airco kan duizenden euro's op gasreke­ning besparen: ‘Vooral combinatie met zonnepane­len mooi’

Airco’s zijn niet aan te slepen en niet alleen ter verkoeling. Wie nu een airco laat installeren gaat ook het huis ermee verwarmen. Sinds afgelopen jaar, toen de gasprijs explodeerde, blijken airco's steeds populairder om het gasverbruik te verminderen. En dat is nog goed voor het milieu ook, mits de woning goed geïsoleerd is en het ding niet staat te loeien als het buiten 30 graden Celsius is.