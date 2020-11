Moeder en dochter vinden babyblauwe parel tussen de bergen in Droomhuis Gezocht

Terwijl de finale van The Masked Singer een kijkcijferrecord noteerde, schakelde toch nog ruim 1 miljoen Nederlanders naar het NPO1-programma Droomhuis Gezocht. Presentator Sybrand Niessen ging op zoek naar de parels tussen de bergen van het Salzburgerland in Oostenrijk, waar Ina en haar twee kinderen een sportieve levensstijl willen oppakken.

Ina (52), verpleegkundige, had als twintiger al de wens om naar het buitenland te emigreren. ,,Wat je ziet als je de ramen open doet, de rust, de gemütlichkeit van de mensen en op de achtergrond de bellen van de koeien. Ik word al heel lang uitgelachen door iedereen als ik zeg dat ik hier zou willen wonen.”

Met haar partner Richard was er ooit de wil om te vertrekken. Door het overlijden van Richard, die omkwam bij een motorongeluk, kwam de droom op een laag pitje te staan. Nu dochter en zoon volwassen zijn, is het tijd om de droom toch te verwezenlijken. Dochter Marjon (22) gaat mee op huizenjacht. Zij zoekt een plekje voor haar en haar vriend in het huis, of het liefst een studio in het huis. Als het even kan dicht in de buurt van de skischool waar ze les geeft.

Budget

Wat ze maximaal uit kunnen geven? 4 ton. Sybrand waarschuwt al dat het lastig was om iets binnen het budget te vinden dat aan alle wensen voldoet. Toch zijn er drie gevonden die enigszins in de buurt komen. Huis één heeft de gewenste studio. Sterker nog: er zit nóg een studio bij die ze eventueel kunnen verhuren aan toeristen. ,,Die kleinste doen we wel voor de verhuur”, fantaseert Ina als ze een stapelbed ziet staan. ,,Daar hoeft zij met haar vriend niet in te slapen.”

Al snel komt de smaak van moeder en dochter naar boven drijven, die opmerkelijk veel met elkaar in lijn ligt. ,,Ik vind het allemaal wel oubollig”, vindt Marjon. Een kurken vloer zijn ze bijvoorbeeld niet van gediend, al helemaal niet omdat die overloopt in een pakketvloer. ,,Dat is toch niet mooi", reageert Ina verbaasd. Ze vindt haar dochter aan haar zijde: ,,Dat moet wel één geheel zijn.”

Strak en modern

Huis twee blijkt qua smaak veel beter bij de familie te passen: strak en modern, zoals ze het zelf noemen. In een ‘lekker kneuterig’ dorp staat een vrij klein huis dat in 2017 is gebouwd. Het enthousiasme van de uitstraling binnen is van de gezichten af te lezen. Sybrand noemt nog wat voordelen: het huis is al aangesloten op stadsverwarming. ,,En wat denk je? Vloerverwarming”, roept de presentator. ,,Als je thuiskomt van het skiën, glij je zo over de warme vloer.”



Toch zitten er stiekem wat nadelen aan het huis, dat een slaapkamer tekort komt en slechts één badkamer heeft. De verrassing is echter groot als de prijs wordt genoemd: 330.000 euro. Gemeubileerd opgeleverd, instapklaar. En dan houden ze nog geld over voor een aanbouw eventueel.

Quote Die keuken mag er wel uit. En die tegeltjes ook Marjon (22)

Drukke weg

Zouden ze nog wel bij huis drie naar binnen moeten, vraag je je als kijker bijna af. Want het is een stuk ouder, typisch Oostenrijks met een babyblauwe kleur geschilderd. Daar leek het duo eerder niet bepaald van gecharmeerd te zijn. Ook de drukke weg voor de deur zorgt bij Ina voor twijfel.

Maar ja, tijdens de rondleiding blijken alle gewenste ruimtes aanwezig. Hoewel het interieur tot weinig enthousiasme leidt. ,,Die keuken mag er wel uit. En die tegeltjes ook”, zegt Marjon resoluut. Nee, dit huis kon zeker wel 'wat opknapbeurtjes’ gebruiken. De spannende vraag: is daar nog budget voor over. Het antwoord is ja. Vraagprijs van het huis is 299.000 euro, waardoor Ina en Marjon nog voor een ton aan het huis kunnen verspijkeren. Ze zijn er dus al snel uit dat dit hun droomhuis moet gaan worden.

Tussendoor ontdekt presentatrice Carrie ten Napel de veelzijdigheid van Salzburg en gaat ze op bezoek bij een oude Oostenrijkse bekende, want Carrie heeft vroeger in het gebied ook skiles gegeven.

