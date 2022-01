Naomi (21) woont in een schuur in de tuin van haar ouders: ‘Zou wel gek zijn om dit niet te doen’

‘Kom maar via de brandpoort, de eerste zwarte deur rechts’, is de routebeschrijving naar het huisje in de Vogelbuurt waar Naomi sinds enkele maanden woont. Wanneer de donkere schuurdeur wordt geopend, verschijnt de jonge brunette in de deuropening en opent zich een haast sprookjesachtige wereld. Alles is wit en licht en het glas van deur en kozijnen biedt, zelfs in deze wintermaanden, uitzicht op een bijna bosachtige achtertuin.