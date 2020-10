Natte najaar is aangetreden: met deze tips bestrijd je vocht in huis

Boetes voor keukenbe­drij­ven om misleiding op beurs blijven voorlopig in stand

24 september De eerder opgelegde boetes van 250.000 tot 375.000 euro voor een drietal keukenmakers blijven in stand. De rechtbank in Rotterdam is het eens met de eerdere beslissing van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om Keukencentrum Mandemakers, Brugman Keukens en Keukenconcurrent geldstraffen op te leggen. Tegen de uitspraak staat nog hoger beroep open.