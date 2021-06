Nederland bouwt eerste ‘Wikihousewijkje’ ter wereld

Het eerste ‘Wikihousewijkje’ ter wereld wordt woensdag in Almere geopend. De houten huizen hebben niets met Wikipedia te maken maar worden wel gebouwd met ‘open source software’, met ontwerpen die gratis beschikbaar zijn via internet. Vervolgens is er een speciale 3D-zaagmachine nodig voor de bouw.

De machine zaagt de houten platen en de klusser schroeft ze in elkaar. Een handig persoon zou het huis zelf kunnen bouwen. Sebastiaan Vos is een van de eigenaren en is inmiddels 1700 uur bezig geweest met bouwen. Hij schat dat hij begin augustus klaar is. Naast veel tijd en kennis over klussen is wat Vos betreft een accuschroevendraaier het belangrijkst. In zijn woning zitten in totaal zo’n 50.000 schroeven.

Het zelf bouwen is een stuk goedkoper dan het laten doen. “Ik ben nu naar schatting 260.000 euro kwijt als ik klaar ben. Dat was ruim 300.000 euro meer geweest als ik het door een aannemer had laten doen”, zegt Vos. De basisvoorzieningen voor de woningen zoals fundering, water en licht werden aangelegd door een projectontwikkelaar.

De eerste drie woningen in het Wikihousewijkje worden woensdag in gebruik genomen. De komende maanden volgen er nog 24. Het concept werd in 2011 ontwikkeld in Engeland. Inmiddels staan ook in onder meer de VS, Polen en Nieuw-Zeeland Wikihouses.

