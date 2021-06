Nederland in top 10 snelst stijgende huizenprijzen ter wereld

Tijdens de coronacrisis gingen de prijzen in een heleboel landen de hoogte in. Ze stegen met gemiddeld 7,3 procent. In Nederland was dat nog iets meer: daar stegen de prijzen met 11,6 procent sinds het begin van de coronacrisis. Daarmee staan we op de zevende plek in de lijst. In België gaat het om een toename van 5,7 procent, in Duitsland 8,1 procent.