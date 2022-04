Nederlanders blijven massaal tuinieren: ruim 2 miljard omzet tuincentra

De omzet was 3 procent hoger dan in 2020 en in dat eerste coronajaar werden alle records al verbroken met een omzetstijging van 20 procent, maakt Tuinbranche Nederland vandaag bekend. ,,In maart 2020 werden we overvallen door de coronapandemie en die leidde ertoe dat we massaal thuisbleven. In en om het huis zijn we het gezelliger gaan maken en Nederlanders gingen massaal in hun huis en tuin aan de klus”, zegt Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland.

Opvallend is dat het vorig jaar nóg beter ging ondanks dat in de eerste maanden van het jaar de tuincentra dicht moesten blijven vanwege de coronamaatregelen. Wel steeg het aandeel aankopen via internet van 20 naar 29 procent.

Klimaatverandering speelt rol

Een andere trend die de branchevereniging herkent is dat consumenten meer nadenken over klimaatverandering. ,,Mensen zijn zich ervan bewust dat ze zelf iets kunnen doen om de tuin koeler te maken in de zomer door meer groen aan te planten. De groei zit hem dus niet alleen in de productgroepen zoals barbecues en tuinmeubelen, maar er worden ook meer planten, bomen en bloemen verkocht. Als het hard regent, loopt het water in een tuin met planten ook makkelijker weg. En gemeenten stimuleren maatregelen zoals groene daken en waterbuffers zoals regentonnen en infiltratiekratten”, aldus Van der Heide.

Vorig jaar zijn de prijzen weliswaar wat gestegen, maar ook de afzet is volgens Van der Heide toegenomen. Hij is er dan ook van overtuigd dat Nederlanders het tuinieren hebben herontdekt. ,,In de tuin heb je altijd zitters en spitters. In de loop der jaren is er wat minder oog voor groen ontstaan, maar nu zie je echt een herwaardering voor onder meer moestuinieren. Er ontstaat weer wat meer plezier.”

Moestuinieren trend onder jongeren

Tuinexpert Romke van de Kaa, vaste columnist van deze site, herkent de trend van moestuinieren wel. ,,Ik geef lezingen en krijg van lezers vragen en ik zie echt wel wat meer belangstelling ontstaan voor moestuinieren, vooral van jonge mensen. Ik woon naast een kwekerij en zie de vraag naar eetbare dingen toenemen. Jonge mensen zijn over het algemeen ook wat milieubewuster en schrikken ervan als ze lezen dat er tal van bestrijdingsmiddelen op hun eten uit de supermarkt zit.”

Toch moet Van der Kaa nog zien of de trend blijvend is gekeerd. ,,Er is duidelijk een coronaeffect. Mensen waren de afgelopen twee jaar meer aangewezen op hun tuin. Maar kijk je over een langere periode van misschien wel dertig of veertig jaar, dan is de tijd die we aan tuinieren besteden afgenomen. Iedereen is tweeverdiener om de hypotheek te kunnen betalen en hobby's buiten de deur nemen veel tijd in beslag. Ik ben bang dat een ommekeer in de langdurige trend van minder tuinieren een wensgedachte is.”