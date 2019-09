Nederlanders minder tevreden over hun woning

De buitenruimte is niet groot genoeg, de woonkamer is niet zo sfeervol meer en het huis is minder goed onderhouden dan voorheen. Nederlanders zijn niet meer zo tevreden over hun woning als een paar jaar geleden. Dat kan met de krappe huizenmarkt te maken hebben.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek vroeg 68.000 inwoners naar hun woongenot. Vooral onder huurders nam de tevredenheid af. In 2018 was 71 procent van de huurders (zeer) tevreden met hun woning. In 2009 was dat nog maar 81 procent. Bij kopers lag het percentage hoger (97 procent), maar neemt het woongenot ook iets af.

,,We denken dat vooral de krappe huizenmarkt een oorzaak is”, zegt Tanja Traag van het CBS. ,,De tevredenheid over een woning is natuurlijk afhankelijk van de gezinssituatie. Als je bijvoorbeeld het gezin wil uitbreiden, heb je een groter huis nodig. Momenteel is het op veel plekken in Nederland moeilijk om iets te vinden wat bij de nieuwe situatie past.”

Uit de enquête blijkt dat de verhuiswens inderdaad een rol speelt. 21 procent van de ontevreden bewoners zou graag willen verhuizen, zo geven ze aan. Onder mensen die tevreden zijn over hun huis wil slechts 4 procent binnen twee jaar verhuizen.

Buitenruimte

Huishoudens is ook gevraagd naar hun tevredenheid over specifieke kenmerken van de woning. 61 procent van de huishoudens vindt dat er voldoende buitenruimte, zoals een tuin of balkon, bij de woning zit. In 2015 vond 67 procent dat nog. De behoefte aan meer ruimte is terug te zien in de ontwikkelingen rond nieuwbouw. Hoewel in de steden veel appartementencomplexen worden gebouwd (veel met balkon), groeit het aantal grondgebonden huizen met tuin in Nederland. De laatste decennia is de oppervlakte van de tuin gemiddeld wel kleiner geworden.

Huishoudens vinden de indeling van hun woning in 2018 wel geschikter dan voorheen. Over de sfeer zijn ze dan weer minder te spreken en onder huurders daalde het aandeel dat de woning goed onderhouden vindt. Over die laatste ontwikkeling is Aedes, de koepel van woningcorporaties, enigszins verbaasd. ,,Als we de cijfers van onze onderzoeken erbij pakken, zien we juist een stijging in de tevredenheid over de woning, reparaties en service. Wat ik me kan voorstellen is dat veel van het onderhoud dat wordt gepleegd minder zichtbaar is, omdat corporaties de laatste jaren huizen verduurzamen”, aldus een woordvoerder.

Tanja Traag van het CBS heeft nog een andere verklaring voor het verschil. ,,Als een woningcorporatie mensen vraagt naar de tevredenheid, verandert het kader. Want misschien is er inderdaad niks mis met de service van de verhuurder, maar zouden mensen wel graag ergens anders willen wonen. Omgeving speelt daar ook een rol bij. Als er meer onveiligheid in een wijk wordt gevoeld, dan doet dat waarschijnlijk ook iets met de mate van tevredenheid over de woning.”

Het CBS heeft geen uitgesplitste cijfers van huurders van sociale woningbouw en huurders in de vrije sector wat betreft de tevredenheid over hun woning. Uit andere onderzoeken kwam wel naar voren dat er vaak klachten zijn over bijvoorbeeld vocht of schimmel in huis. Een groeiend aantal huurders stapt naar de Huurcommissie om voor hun rechten op te komen.

De verschillen per regio zijn ook opvallend. Zo zijn huurders in Amersfoort meer tevreden over hun huurwoning dan huurders in Den Haag. Inwoners van Den Bosch geven onder huizenbezitters hun woning de beste waardering.