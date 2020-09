Nederlanders zien woningnood momenteel als grootste probleem na corona

Bijna alle Nederlanders (97 procent) vinden dat er problemen zijn op de woningmarkt. Het wordt zelfs gezien als het grootste vraagstuk van deze tijd, ná de bestrijding van de coronacrisis. De klimaatproblemen staan op nummer drie, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de Socialistische Partij.

Door de krappe woningmarkt zijn de prijzen de laatste jaren de pan uit gerezen en verdubbelde in tien jaar tijd het aantal daklozen naar 40.000. Bijna dagelijks komen er verhalen in het nieuws over mensen die grote moeite hebben om een geschikt huis te vinden.

Er is een representatieve enquête gehouden onder 3650 mensen. Zeven op de tien deelnemers zijn van mening dat het kabinet te weinig doet om problemen op de woningmarkt aan te pakken. Dat is volgens I&O Research niet vreemd, aangezien deze problemen een grote impact op het leven van mensen hebben. Toch stond het onderwerp vorig jaar nog op plek vijf. Ondanks de komst van corona en de verwachte economische crisis, is ‘woningmarkt’ drie plekken gestegen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De SP heeft aangestuurd op vragen over huurders die mogelijk in de problemen komen door hogere maandlasten. De meeste huurders betalen tussen de 500 en 700 euro per maand. Voor veel mensen vormt de huur een grote maandelijkse kostenpost: iets meer dan de helft van de huurders besteedt er tussen de 25 en 50 procent van hun inkomen aan. Bij een op de tien bedraagt de huur zelfs meer dan de helft van het maandinkomen. Met name Nederlanders met een laag inkomen besteden een groot deel van hun inkomen aan de huur.

Huurverhogingen

Driekwart van de huurders heeft te maken met een huurverhoging deze zomer. Ruim een derde van de huurders vindt de verhoging redelijk, zestig procent vindt de verhoging niet zo redelijk of zeer onredelijk. Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken weigerde de huren te bevriezen, na aandringen van de Eerste Kamer. Kiezers van bijna alle partijen (met uitzondering van VVD en D66) vinden het niet-uitvoeren van de motie in de Eerste Kamer in meerderheid (59 procent) onacceptabel.

Toch hebben maar weinig mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een huurverlaging aan te vragen. 2 procent heeft dit gedaan en 6 procent zegt van plan te zijn dit nog te gaan doen. Als reden om het niet te doen wordt genoemd dat een aanvraag naar verwachting geen effect heeft. Toch zou het wel kunnen lonen. Van de huurders die namelijk wél hebben gevraagd om bevriezing of zelfs huurverlaging, lukte dat in 28 procent van de gevallen.

Volgens de geënquêteerden moet het kabinet drie dingen doen:



- Verhuurders die zich stelselmatig niet aan de regels houden, onteigenen. Zeven op de tien Nederlanders vinden dit een goede maatregel.



- Een zelfstandig ministerie voor Volkshuisvesting in het leven roepen. Drie op de vijf Nederlanders vinden dit een goed idee.



- Een huurstop afkondigen. Deze maatregel zou inhouden dat de huren niet verder stijgen. Ook hier zijn de meeste Nederlanders (57 procent) voor.

Bron: Independer hypotheek berekenen tool Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.