Nederlands dorpje loopt leeg: ‘Zelfs oer-inwoners denken: wat zit ik hier nog te doen?’

Andries Siegersma zucht eens diep. Weer is het inwonertal van het toch fraaie kustdorpje gedaald. ,,Het is al jaren aan de gang”, zegt de bewoner van de Badhuisweg, een straat met authentieke en nieuwe huizen. ,,Starters kunnen hier inderdaad geen huis vinden, maar dat geldt ook voor ons ouderen. Ik woon hier graag, maar ons huis is ook veel te groot. Voor een kleinere woning moet je richting het oosten. Naar Axel of Hulst. In Cadzand staat ook dat soort huizen, in de Koolsweg, maar die kosten vier ton.”