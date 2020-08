Negen keer de mooiste kamerplanten voor een heerlijk geurend huis

1. Plumeria

De plumeria is een tropische plant met een sterke, maar erg lekkere geur. Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren zoals geel, wit, rood, oranje en roze.

Omdat het een tropische plant is, vertoeft hij overdag het best in een temperatuur rond de 24 graden Celsius en ’s avonds tussen de 15 en 16 graden. Daarnaast heeft de plumeria veel zon nodig, dus zorg ervoor dat je hem voor het raam en in de volle zon zet. Vergeet ook zeker niet om hem voldoende water te geven.

2. Jasmijn

Niet alle jasmijnplanten hebben lekker ruikende bloemen. Kies daarom het liefst voor de Jasminum polyanthum. De geur ervan is ’s avonds op z’n sterkst en geeft je het gevoel alsof je in de tropen bent.

Het is een klimplant, dus zorg ervoor dat je een plekje inruimt waar hij omhoog of omlaag kan groeien. Daarnaast heeft de jasmijnplant veel licht nodig, zodat de bloemen volledig tot bloei kunnen komen. Geef hem alleen water als de grond echt droog aanvoelt, want de plant zit niet graag in drassige grond. Wees ook niet ongerust als er niet meteen bloemen ontstaan. De jasmijnplant groeit het eerste jaar erg langzaam. Tegen het tweede jaar zijn er ongetwijfeld zoveel bloemen dat je hele huis lekker ruikt.

3. Citroenmelisse

Deze schattige kamerplant ruikt - u raadt het al - heerlijk naar citroen. Zet hem voor een open raam, zodat de wind de geur van de bladeren helpt af te geven.

Ook deze plant heeft veel licht nodig om te kunnen blijven groeien. Geef hem ook voldoende water, zodat hij altijd een beetje vochtig staat. Leg in de zomer wat houtsnippers op de aarde om uitdroging te voorkomen.

4. Osmanthus fragrans

Deze plant is een gewas uit de olijffamilie met sterk geurende bloemen waarvan gezegd wordt dat ze naar oranjebloesem ruiken.

De plant heeft veel licht nodig, maar minder tijdens de warme zomermaanden. Zorg ervoor dat je hem overdag ergens zet waar hij half in de schaduw staat, zodat hij zeker niet uitdroogt. Je kunt hem het beste twee keer per week water geven en tijdens warme periodes nog ietsje meer, omdat de grond dan sneller uitdroogt.

5. Munt

Oké Captain Obvious, dat munt lekker ruikt hoeven we je vast niet meer te vertellen. Om de geur heel je kamer te laten vullen, zet je de muntplant het beste ergens voor een open raam, zodat er een lichte bries overheen kan blazen.

Muntplanten hebben indirect zonlicht en veel water nodig, maar zorg er wel voor dat de wortels niet rotten.

6. Lelietje-van-dalen

Het lelietje-van-dalen ken je misschien beter als het meiklokje. Ook deze plant heeft een vrij sterke geur. Hij staat bekend om zijn klokvormige bloemen die in trossen groeien.

Net zoals veel andere bloeiende planten heeft het meiklokje veel licht nodig. Tijdens het groeiseizoen in de lente en in de zomer moet je hem ook nog eens veel water geven. Let er daarbij op dat de aarde altijd vochtig is. Als je merkt dat er nieuwe scheuten uit de grond komen, geef dan wat minder water.

7. Hoya

De hoya of wasplant staat bekend om zijn donkergroene, wasachtige bladeren. Maar die zijn niet de reden waarom de plant dit lijstje haalt. Het zijn de mooie paars-roze bloemen die de lekkere geur verspreiden. ’s Avonds geurt de plant het sterkst.

Ook deze plant heeft veel licht nodig om de bloemen goed te laten bloeien. Laat de grond tussen de sproeibeurten droog worden en snijd de nieuwe lange ranken niet af, want daar groeien bladeren en bloemen aan.

8. Eucalyptus

Uiteraard mag ook de eucalyptus niet ontbreken in het lijstje. Deze lekker ruikende plant heeft geen bloemen, maar wel mooie, elegante bladeren.

Zet ook deze plant in de volle zon en laat de grond tussen het sproeien door een beetje uitdrogen. Een geweldige plek om je eucalyptus neer te zetten is de badkamer. Daar wordt de geur nog beter opgenomen door de vochtigheid na een warme douche.

9. Engelentrompet

Op zoek naar een plant die een hele kamer kan vullen met zijn geur? Dan zit je met de engelentrompet goed. De manier waarop de bloemen bloeien is uniek: ze vallen naar beneden, zodat ze eruitzien als een trompet.

Ook deze plant heeft erg veel licht nodig om goed te kunnen groeien. Tijdens het groeiproces geef je hem het beste om de paar dagen wat water, zodat hij voortdurend vochtig blijft. Let er echter wel op dat je hem nooit te veel water geeft, zodat hij niet kapot gaat.