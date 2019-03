New York opent spectaculair complex met appartementen tot 28 miljoen euro

videoDe gloednieuwe wijk Hudson Yards in New York wordt vandaag geopend. Het is het grootste en duurste nieuwbouwproject uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. De totale bouwkosten worden geschat op - schrik niet - 25 miljard euro. De meeste appartementen zijn voor de gewone man onbetaalbaar met prijzen tot 28 miljoen euro (32 miljoen dollar).

Hoewel het om slechts een hoekje aan de westoever van de Hudson in Manhattan gaat, is door de hoge bouw 18 miljoen vierkante meter aan woon- en kantoorruimte gecreëerd. De architectuur is spectaculair, met als opvallend middelpunt een te beklimmen kunstwerk: de Vessel. Hij bestaat uit 25.000 traptreden en is gratis toegankelijk voor toeristen, die in het gloednieuwe gebied hun ogen kunnen uitkijken van de pracht en praal die hen omringt.

Volledig scherm De wijk Hudson Yards met het splinternieuwe kunstwerk 'De Vessel', met 2.500 traptreden een gratis toegankelijke uitkijktoren. © EPA

Uitkijkpunt

Het complex bestaat uit zestien flats met kantoren en woningen, een hotel, een school, een park, een museum (met uitschuifbaar dak) en een gigantisch winkelcentrum, dat ook vandaag wordt geopend. Nog lang niet alles is klaar, trouwens. De bouw gaat nog door en is naar verwachting in 2025 helemaal afgerond. De Vessel is wel al toegankelijk en moet een stroom aan toeristen naar het nieuwe leefgebied trekken. Ook komt er later dit jaar een uitkijkpunt op een van de hoogste gebouwen van New York, op de 100ste verdieping. Je staat dan 30 meter hoger dan op Empire State Building en hebt 360 graden overzicht over de stad en de Atlantische Oceaan.

De appartementen in Hudson Yards zijn grotendeels bestemd voor de superrijken, net als de luxe winkels en peperdure restaurants trouwens. Een appartement met één slaapkamer kost bijna 5.000 euro aan maandelijkse huur, terwijl de prijs in New York gemiddeld net onder de 2.000 euro ligt voor dergelijke appartementen. Pronkstuk is een penthouse van twee verdiepingen die zo'n 28 miljoen euro moet kosten. Slechts 10 procent van de appartementen in het gebied zijn voor modale inkomens te betalen.

Groen

Overigens staat de bouw al enkele tientallen jaren op de planning, geïnitieerd door de voormalige burgemeester en miljardair Michael Bloomberg. Er is een knap staaltje techniek toegepast, want vlak onder alle nieuwe gebouwen loopt een groot station dat gedurende de bouwperiode gewoon open was. Omdat New York het belangrijk vindt dat er genoeg groen in de stad aanwezig is, zijn ook nog eens 20.000 planten en 200 bomen geplant op ‘het dak’ van het station, om de leefbaarheid in de opzienbarende wijk te vergroten.