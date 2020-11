Nicolette Kluijver gaat mensen helpen bij hun ‘perfecte huisverbouwing’

In het nieuwe programma krijgen deelnemers de ontwerpen van hun gewenste verbouwing te zien in virtual reality. Zo worden de platte bouwtekeningen als het ware tot leven gewekt en kunnen de bewoners onder meer nog niet bestaande ruimtes ‘zien’. ‘Niet één, maar twee architecten nemen het tegen elkaar op en maken elk een ontwerp voor hen. Wiens ontwerp wint? En, nog belangrijker, hoe mooi en ‘perfect’ wordt de verbouwing?’ schrijft RTL in de aankondiging.

De kijker krijgt per huis drie keer een ‘eindplaatje’ te zien: twee keer in de ontwerpfase in virtual reality en één keer het daadwerkelijk uitgevoerde ontwerp. Wekelijks gaan per toerbeurt twee van de in totaal drie architecten de uitdaging met elkaar aan en maken ze elk een ontwerp waaruit de deelnemers hun favoriet kiezen. Dat ontwerp wordt vervolgens ook uitgevoerd.

Presentatrice Nicolette Kluijver is in haar nopjes met het voor haar nieuwe genre. ,,Het is geweldig om dit programma te presenteren, omdat het echt een feelgood-programma is. Ik hoop dat iedereen net zo gaat genieten als ik heb gedaan tijdens de opnames. Dankzij de waanzinnige, bijna magische, virtual reality-technologie worden de mooiste verbouwingen gerealiseerd.”

De perfecte verbouwing wordt geproduceerd door Simpel Media en is vanaf woensdag 6 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

