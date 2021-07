Nieuw huizenplatform exclusief voor mensen die hun eigen huis ook te koop zetten

Branchevereniging voor makelaars VBO is enthousiast over de komst van Cirkl. ,,Ik vind het initiatief goed en het heeft potentie”, zegt directeur Hans van der Ploeg. ,,In de huidige markt is het eng om een huis te verkopen. Als je de zekerheid hebt, dat de verkoop alleen doorgaat als je zelf ook iets vindt, verwachten wij dat veel meer mensen hun huis in de verkoop brengen. De VBO-leden die ermee hebben gewerkt, zijn er blij mee en consumenten zijn goed geholpen.”



Van der Ploeg is ook niet geheel tevreden over het dominante huizenplatform Funda, dat grotendeels in handen is van de NVM. ,,Als wij een pand aanmelden op Funda, komt het eerst in een database van de NVM, zodat die makelaars de woning al kunnen verspreiden onder hun eigen klanten die een huis zoeken. Dat vind ik een buitengewoon vervelend verhaal en niet fair, want consumenten horen gelijke kansen te hebben en hebben het recht het hele aanbod te zien. Funda is in veel gevallen een platform geworden van huizen die al verkocht zijn.”