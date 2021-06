Nieuwe btw-regels voor zonnepaneeleigenaren: ‘Minder administratieve last’

Eigen Huis heeft begin dit jaar geklaagd over de ingewikkelde btw-gevolgen waar huiseigenaren mee te maken krijgen na de aanschaf van zonnepanelen. De teruggave regel je niet via de aangifte inkomstenbelasting, maar via de aangifte omzetbelasting. De koper moet zich melden als ondernemer bij de Belastingdienst en ook kiezen voor de Kleine Ondernemingsregeling (KOR).

,,Wij merkten dat er steeds meer vragen van leden binnenkwamen over de btw-heffing na de aanschaf van zonnepanelen. De regels waren te moeilijk, waardoor veel mensen het overzicht verloren”, vertelt Bobby Raghoenath, fiscalist bij Vereniging Eigen Huis. Ook voor kopers van een bestaande woning met zonnepanelen zou niet duidelijk zijn dat zij verplicht waren zich te melden bij de Belastingdienst.

Hoe is de situatie nu?

Belangrijk om te weten: je kunt de btw grotendeels terugvragen, maar niet helemaal. Je moet namelijk ook een een bedrag aan beschuldigde btw betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het opgewekte vermogen van de zonnepanelen. Meestal komt het erop neer dat je zo'n 80 tot 90 procent van je btw na de aanschaf wél terug kunt vragen. Je moet je daarvoor melden als btw-ondernemer bij de Belastingdienst.

Quote Met terugwer­ken­de kracht is zelfs niemand verplicht zich te melden als kleine ondernemer Bobby Raghoenath, Vereniging Eigen Huis Vóór 2020 was het zo dat huishoudens zich niet verplicht hoefden te melden, al werden ze officieel wel als ondernemer gezien. ,,Je wordt een soort leverancier", legt Raghoenath uit. ,,De energie die je niet zelf verbruikt, lever je namelijk aan het net.”



Sinds 1 januari 2020 is het wél verplicht je aan te melden als btw-ondernemer. Vereniging Eigen Huis heeft een stappenplan gemaakt, dat wat uitgebreider is dan het stappenplan van de Belastingdienst zelf. ,,Wat veel mensen niet weten, is dat je je ook moet melden als je een huis koopt met zonnepanelen”, zegt Raghoenath. ,,Je krijgt dan echter geen btw meer terug, maar moet wel het forfait overmaken. Heel veel mensen doen dat niet, omdat ze het niet weten.”

Wat verandert er?

Bij een opgesteld vermogen van maximaal 10.000 wattpiek is het niet meer verplicht om je te melden bij de Belastingdienst als kleine ondernemer. ,,Dat is fijn voor mensen die een huis met zonnepanelen kopen én voor mensen die zo weinig zonnepanelen kopen dat ze het de rompslomp niet waard vinden”, aldus de fiscalist van Eigen Huis. ,,Met terugwerkende kracht is zelfs niemand verplicht zich te melden als kleine ondernemer.”

Wil je echter de btw terug, en over een bedrag van 4000 euro voor tien zonnepanelen is dat zomaar 800 euro, dan moet je wel nog steeds het stappenplan doorlopen en een formulier opsturen.

Er verandert deze zomer waarschijnlijk nog meer. De Belastingdienst is namelijk bezig om het stappenplan te versimpelen, waardoor je alleen nog maar digitaal een makkelijker formulier hoeft in te vullen. Wil je de btw later dit jaar terugvragen, dan heb je dus kans dat er minder administratieve last bij komt kijken. Het wordt laagdrempeliger, zo is de verwachting.

Tot slot is er een oplossing gevonden voor mensen die in de laatste maand van het jaar zonnepanelen kochten. Huiseigenaren die tussen 3 december en 1 januari panelen aanschaffen, hoeven vanaf nu maar één keer aangifte te doen. Zij ontvangen namelijk pas in de laatste maand van het jaar de btw-factuur, waardoor het voor hen onmogelijk is om zich vier weken van tevoren verplicht aan te melden voor de KOR. Hierdoor ontvingen deze zonnepaneelhouders in het nieuwe kalenderjaar opnieuw een btw-factuur en moesten zij dus dubbel betalen.

Is er nog subsidie te krijgen op de aanschaf van zonnepanelen?

Teruggave van de btw is de enige subsidie die bij aanschaf van zonnepanelen geldt. Verder is er nog de salderingsregeling. Salderen is een vorm van subsidie die ervoor zorgt dat je als consument (bewoner) de door zonnepanelen opgewekte energie kunt wegstrepen tegen de stroom die je verbruikt.

De salderingsregeling wordt waarschijnlijk vanaf 2023 langzaam afgebouwd. Dat is althans een beslissing van het vorige kabinet. Het is nog even de vraag of een nieuw kabinet zich daaraan houdt. Vanaf 2031 kun je dan helemaal niet meer salderen en krijg je dus een producententarief voor de hoeveelheid stroom die aan het net wordt teruggeleverd. Dat is een veel lager tarief.

In principe hoef je niets te doen voor salderen. Je energieleverancier regelt dat je het juiste tarief betaalt voor de stroom die je ontvangt. Op de jaarrekening kun je dat controleren.

