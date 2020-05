Nieuwe coronatrend: botanisch stoepkrijten

Stoepkrijten is door de coronacrisis helemaal in. Maar met gewoon je naam tekenen kom je tegenwoordig niet meer weg. Mensen maken heuse kunstwerken van hun krijttekeningen en in Frankrijk is zelfs een nieuwe trend ontstaan: botanisch stoepkrijten, oftewel: op zoek gaan naar stoepplanten en de naam erbij zetten. De trend is inmiddels ook in Nederland gesignaleerd.