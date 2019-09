Noëlle Baartmans zoekt naar levendige mix van oud en nieuw

Levendig

Het moge duidelijk zijn: de keuken is Noëlle’s favoriete plek in het huis. Hij is gevuld met kookboeken, vintage posters en potten uit allerlei verschillende landen. Noëlle is fan van lekker koken voor vrienden. Wat volgens haar het huis eigen maakt, is de decoratie die ze van overal ter wereld heeft meegenomen. Ook voor herinneringen dicht bij huis is er plek: zo heeft ze oude lp’s van haar opa, waaronder the Rolling Stones, Feetwood Mac en Blondie.