Nu een huis kopen, of toch nog even wachten?

met foto's Zanger Gordon (54) woont in een luxueus penthouse mét privélift: ‘Uitzicht is fantas­tisch’

We kennen Gordon Heuckeroth (54) vooral als zanger, presentator en jurylid, maar hij gooide het roer om en is nu ook als interieurontwerper aan de slag gegaan. Zijn Amsterdamse penthouse met vier slaapkamers en riant terras kan alvast dienen als visitekaartje: ,,Toen ik het kocht, was het nog niet afgewerkt. Maar ik zag onmiddellijk het resultaat voor me’’, vertelt hij aan woonexpert Bjorn Cocquyt.