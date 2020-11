NVM-baas: Nú noodplan nodig voor woningmarkt

podcast Veertigers over hun wooncarriè­re: ‘Je bent zelf je eigen huis’

5 november Daar zit je dan, met je ruime huis, aangeharkte tuin en torenhoge hypotheek. Veel veertigers vinken huisje-boompje-beestje wel af. Is dat het ideaalbeeld, de droom die werkelijkheid is geworden of toch ook wel een tikkeltje saai? Vier veertigers bespreken hun wooncarrière in deze podcast.