Ollongren belooft beterschap voor huurder die krap bij kas zit

Toch vindt Ollongren het niet nodig om de huren te bevriezen of te verlagen. Volgens haar zijn ‘niet alle huurders hetzelfde’. ,,Je hebt huurders met een prima inkomen die hun huur prima kunnen opbrengen. En je hebt huurders met een laag inkomen die inderdaad moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.’’



Die laatste groep wil de minister volgende week, op Prinsjesdag, tegemoet komen. ,,Ik vind het ongelukkig dat ik hier een week voor Prinsjesdag sta en met meel in de mond moet praten’’, aldus Ollongren. Ze erkent dat mensen met een laag inkomen en een hogere huur in problemen dreigen te komen. ,,Ik ben voornemens om voor hen iets te doen.’’



Haagse bronnen melden dat het kabinet van plan is om de verhuurderheffing - een belasting voor woningcorporaties - met 200 miljoen euro te verlagen. ,,Wij hopen dat de corporaties een deel van die besparing benutten om verdere huurstijgingen tegen te gaan’’, zegt een Haagse bron. Corporaties klagen al jaren over de in hun ogen oneerlijk hoge verhuurderheffing.



Het kabinet kan de koopkracht van huurders zelf verbeteren door bijvoorbeeld de belasting te verlagen of de huurtoeslag te verhogen. De huurstijging blijft dan staan, maar huurders krijgen het geld op een andere manier terug. Hoe het kabinet dat precies van plan is te doen, wil Ollongren op Prinsjesdag naar buiten brengen.