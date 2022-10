Onrust rond webshop Made.com, bestellen plots niet meer mogelijk

Vraag naar infrarood­pa­ne­len explodeert, maar gaat je energiere­ke­ning er ook van omlaag?

Nu blijkt dat de warmtepomp het deze winter qua kosten aflegt tegen de gasgestookte cv-ketel, kan het infraroodpaneel weleens uitkomst bieden. Bij Redwell Studio Nederland in Waddinxveen zien ze de vraag explosief toenemen, maar experts zijn er niet over uit of dit alternatief positief afstraalt op de energierekening.

