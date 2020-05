Onverwacht verkooprecord van cv-ketels op gas: prijs is laag

Dat is een verrassende ontwikkeling, omdat uit duurzaamheidsoogpunt het beleid in Nederland er juist op is gericht om van verwarmingsketels op gas af te komen.

Midden 2018 verviel de aansluitplicht in nieuwbouwhuizen voor gastoestellen, wat neerkomt op een soort verbod om nog met gas te verwarmen of te koken bij nieuwbouw. De overheid zet in op warmtenetten en warmtepompen.

Warmtepomp

In 2019 zijn volgens de fabrikanten van cv-ketels 446.000 toestellen verkocht, 4 procent meer dan in 2018. In absolute aantallen steeg de verkoop van cv-ketels zelfs harder dan de elektrische warmtepompmarkt groeide. Henk Sijbring, voorman van koepelorganisatie NVI (Nederlandse Verwarmingsindustrie), denkt dat particulieren en corporaties afgelopen jaar besloten om eerder dan misschien noodzakelijk cv-ketels te vervangen, zo zei hij eerder tegen Installatie.nl. ,,Mensen vervangen sneller in plaats van repareren. Particulieren en corporaties investeren in hun vastgoed."

Volgens Sijbring is de lage prijs ook een factor. De HR-ketel zou na de economische crisis niet duurder zijn geworden. Een elektrische warmtepomp kost tussen de 4000 en 20.000 euro, afhankelijk van het gebouw en de kwaliteit. De aanschaf van een cv-ketel kost gemiddeld tussen de 1000 en 2500 euro.

Totale energiekosten

Een probleem bij die vergelijking is dat je niet kijkt naar de totale energiekosten over de lange termijn, zegt voorzitter Frank Agterberg van de Vereniging Warmtepompen. ,,Bij een gebruikstermijn van tien tot vijftien jaar kan de warmtepomp concurrerend zijn, zeker als de gasprijs verder gaat stijgen en het beleid is erop gericht dat dat gaat gebeuren.”

Quote De warmtepom­pen­bran­che is vorig jaar met 50 procent gegroeid, er zijn maar weinig branches die zo hard groeien Frank Agterberg, voorzitter Vereniging Warmtepompen Los daarvan vindt Agterberg dat de cijfers nog niet recht doen aan het hele verhaal. ,,De warmtepompenbranche is vorig jaar met 50 procent gegroeid, er zijn maar weinig branches die zo hard groeien en vorig jaar zijn er ongeveer 40.000 verkocht. Toch zien we wel dat de rek eruit is bij de markt voor de vroege overstappers. Nu moeten we de rest van de markt overhalen. Uiteraard zouden we willen dat dat sneller gebeurt, want het is lastig concurreren tegen gas als de gasprijs zo laag is als nu.”

Is er dan meer steun van de overheid nodig, of een hogere belasting op gas en gasketels om die verkoop af te remmen? ,,Wij lobbyen niet voor een bodemprijs voor gas”, aldus Agterberg. ,,We bieden al een concurrerend alternatief en doen ons best om dat uit te dragen. Of de aarzelende consument moet worden overgehaald met maatregelen om zo sneller de klimaatdoelen te halen, is een politieke vraag.”