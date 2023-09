Onweer op komst! Dit moet je niet doen als het bliksemt

De aarde warmt op en hierdoor verandert het klimaat. Dat betekent ook dat het vaker zal onweren, meldt Weeronline. Het aantal bliksemslagen is in de afgelopen honderd jaar gestegen met 12 procent.

Hoe ontstaat onweer?

,,Onweer is een weersverschijnsel dat ontstaat wanneer warme en vochtige lucht snel opstijgt en hoge wolkentorens vormt, zo hoog, dat waterdruppels boven in de wolk bevriezen’’, legt Ute Ebert, onderzoeker bij Centrum voor Wiskunde & Informatica (CWI) en hoogleraar natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven uit.

,,Als ijs- en hageldeeltjes in de wervelende, turbulente luchtstroom in de wolk met elkaar botsen, wisselen ze elektrische lading uit en worden dus sommige deeltjes elektrisch positief en andere negatief opgeladen. Ze worden gescheiden van elkaar doordat de negatieve ijsdeeltjes zwaarder zijn en naar beneden vallen. Net als bij een batterij - met een positief (plus) en een negatief (min) eind - heb je daarmee elektrische krachten opgewekt en opgeslagen. De positieve en de negatieve deeltjes trekken elkaar aan, maar moeten een geleidend kanaal door de lucht boren om bij elkaar te komen. Deze kanalen zie je als bliksemschichten (of kleinere broertjes ervan), omdat ze oplichten. De geleidende kanalen gaan ook verhitten, en hete lucht zet uit. Daardoor ontstaat een soort van explosie, die je hoort als donder.’’

Hoe weet je of onweer dichtbij is?

Daar gebruikt meteoroloog Jonas De Bodt de 10-secondenregel voor. ,,De seconden tellen tussen de bliksemflits en de donder is een goede manier om de afstand tussen jezelf en de bliksem in te schatten’’, legde hij eerder uit aan deze site. ,,Geluid is veel langzamer dan licht waardoor je eerst de flits ziet en het daarna pas hoort donderen. Als je het aantal seconden telt tussen de flits en de donder en dan deelt door drie weet je ongeveer de afstand in kilometers. Bijvoorbeeld: tel je 10 seconden, dan is het onweer ongeveer 3 km van je verwijderd, en kun je beter actie ondernemen. Hoewel de bliksem in uitzonderlijke gevallen ver van de bui kan inslaan, is de 10-secondenregel een goeie maatstaf om voorzorgsmaatregelen te treffen.’’

Hoe groot is de kans dat je geraakt wordt door de bliksem?

De kans dat je geraakt wordt door de bliksem is volgens het KNMI gemiddeld 1 op 3 miljoen. ,,Toch treft de bliksem in ons land elk jaar wel enkele mensen’’, licht de meteoroloog eerder toe. ,,In de meeste gevallen leidt dit tot een hartstilstand. Een snelle reanimatie kan in dat geval een leven redden. Een slachtoffer slaat geen elektriciteit op en mag je dus gerust meteen na een inslag aanraken.’’

Wat kun je beter niét doen als het dondert en bliksemt?

Ondanks dat de kans dus nihil is, zijn er toch een aantal dingen die je beter niet kunt doen als het dondert en bliksemt. Zoals douchen, in bad gaan of een duik in de zee nemen. ,,Een waterleiding is van metaal en daarom een geleider voor bliksem’’, licht Ebert toe. ,,Het kan dus gevaarlijk zijn om tijdens een onweersbui te douchen. Zeewater is nog een betere geleider dan zoet water, door de zoutdeeltjes.’’

Ook fietsen raadt Ebert af, behalve dan op een niet geleidende carbon-race-fiets. ,,Een fiets is net als een waterleiding een goede geleider. Wanneer je aan het fietsen bent en het begint te onweren, kun je beter afstappen en je fiets laten staan. Schuil vervolgens niet bij een boom of lantaarnpaal, maar maak jezelf zo klein mogelijk. Hoe compacter, hoe beter. Ga niet plat op de grond liggen. De aarde geleidt bliksem.’’

Vermijd hoge voorwerpen: de bliksem treft meestal hoge voorwerpen zoals bomen of masten. De bliksem zoekt immers de weg van de minste weerstand. Ga dus nooit onder een boom schuilen. Gebruik ook zeker geen paraplu.

Blijf voor de zekerheid ook uit de buurt van ramen en deuren. Een inslag in je buurt kan ruiten doen springen. Bliksemschichten kunnen prachtig zijn, maar houd voldoende afstand van ramen als je ernaar wil kijken. Het licht kan je bovendien verblinden.

Wat doe je dan wél?

Schuilen voor onweer kun je het beste doen in huis of een gebouw. Ook de auto (mits van metaal) is een veilige optie door de kooivormige constructie - de zogeheten kooi van Faraday. ,,Een metalen gesloten auto vangt hierdoor zelf de elektriciteit op en leidt deze af’’, geeft Ebert aan. ,,Wanneer je in de auto zit, ben je dus veilig.’’

Moet je je auto ontladen na een blikseminslag door tegen een paaltje te rijden? En zit je in een cabriolet ook veilig? Of in een auto met een kunststof carrosserie? Lees hier onze tips en trucs voor rijden in onweer.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat je beter niet kunt doen als het dondert en bliksemt: