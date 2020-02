Onze huizen moeten van het gas af, maar niemand weet hoe

Meer dan 1200 reacties op één apparte­ment in Tilburg: is dat normaal?

10 februari ‘Wellicht interessant om over de woningnood weer eens wat te schrijven, want er zijn 1241 reacties op één woning', schrijft een lezer in een mail naar de redactie van het Brabants Dagblad met als toevoeging bovenstaande afbeelding. ‘Ik ben nummer 900 plus'.