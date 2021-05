Ook met een klein budget is biodiversiteit in de tuin snel geregeld

woonspecialTenzij je een zentuin aanlegt of als een legerleider je planten in het gareel wenst te houden, is een groene tuin niet intensief in onderhoud, weet tuinman Casper Boot uit ervaring.

Dit artikel komt uit de Woonspecial die vrijdag bij de krant zat. Hier kun je hem helemaal lezen, of scroll door naar beneden en vind hem daar.

Casper Boot valt met de deur in huis: ,,‘To plant a garden is to believe in the future’, de uitspraak is van Audrey Hepburn en actueler dan ooit’’, zegt de natuurgids, vogelaar en tuinman. ,,Door groen terug te brengen in de tuin, geef je een stukje broodnodige natuur terug aan de aarde. Het formaat van je tuin maakt daarvoor niets uit. Alle groene tuinen bij elkaar vormen samen één groot natuurgebied.’’

Boot vervolgt: ,,Hoe wilder de tuin, hoe meer vogels, insecten en andere dieren hem bezoeken. Laat bladeren liggen, of hark ze in de borders. En ga niet gelijk in het najaar snoeien, maar wacht daarmee tot het einde van de winter. Het zogenoemde winterskelet biedt vogels extra beschutting. Ook is er geen objectieve definitie van onkruid.”

Met andere woorden: als je ‘onkruid’ mooi vindt, hoef je het echt niet systematisch te verwijderen. In feite hoef je voor de wilde tuin alleen voor een diversiteit aan planten en bloemen te zorgen. ,,Biodiversiteit is namelijk van groot belang voor het behoud van natuur. Je kunt daaraan bijdragen door een ‘bijenmengsel’ te zaaien of - niet noodzakelijk, maar wel ontzettend bevredigend - een pluktuin aan te leggen. Dat kan trouwens zowel in je tuin als op je balkon prima!”

Volledig scherm Kijk eens op Marktplaats: veel hobbyisten kweken plantjes op en verkopen die tegen lage prijzen. © Zilverblauw.nl rv

,,De kleurrijke bijenmengsels - een zaadmix van bloeiende planten - die je bij supermarkten en budgetwinkels koopt zijn populair door hun lage prijs, maar bevatten vaak niet de juiste (inheemse) planten die onze bijen en vlinders nodig hebben om zich voort te planten. Cruydt-Hoeck heeft een groot assortiment inheemse wildeplantenzaden en de website staat vol (kweek)tips. Wil je alles weten over het aanleggen van een pluktuin, lees dan het boekje Pluktuin van Uitgeverij Snor. FAM Flowerfarm verkoopt onder meer gifvrije dahlia-, tulpen- en narcissenbollen.

Ook grotere ketens zoals Intratuin lijken overstag te gaan als het gaat om biodiversiteit. Ze hebben momenteel een leuke actie om je tuin te vergroenen”, zegt Boot.

Budget

,,Het aanleggen van een tuin hoeft geen financiële aderlating te betekenen. Zoek bijvoorbeeld eens op Marktplaats naar planten. Er zijn veel hobbyisten die biologisch plantjes opkweken en die tegen lage kosten verkopen. Op Sprinklr.co bestel je je eigen inheemse microbos, balkontuintje of borderpakket. Of ga zelf kweken en stekken, het internet staat vol met werkomschrijvingen. Het zal misschien niet altijd goed gaan, maar ook fouten maken hoort erbij. Dat is het mooie van de natuur: je leert er iedere dag iets bij. Om uiteindelijk een plant uit zo’n klein zaadje te zien komen is pas echt onbetaalbaar!’’

Volledig scherm De tuin van Casper Boot is verrijkt met dit A-frame-huisje. © Zilverblauw.nl rv

Volledig scherm Een vijver in de tuin vergroot de biodiversiteit met allerlei soorten. © Zilverblauw.nl rv

Volledig scherm Hoe wilder de tuin, hoe meer vogels, insecten en andere dieren hem bezoeken. © Zilverblauw.nl rv

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.