Op deze manieren betrek je de boekenkast bij het interieur

Jonge doorstro­mers profiteren maximaal van hoge huizenprij­zen

25 maart Dat de huizenprijzen snel stijgen is inmiddels bekend, maar dat het afgelopen jaar meer huizen van eigenaar wisselden dan in het recordjaar 2017 is minder nadrukkelijk beschreven. Het aantal transacties de afgelopen twaalf maanden steeg met 12 procent ten opzichte van 2019 en het aandeel van jonge kopers was opvallend groot.