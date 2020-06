Op deze manieren kun je betaalbaar een verbouwing financieren

Hoe je dat kunt doen? Dat wordt deze week besproken in de podcast Huis & Hypotheek van deze site en Independer. Een belangrijk element is dat je laat onderzoeken wat de waarde van de woning is en hoeveel hypotheek je nog open hebt staan. Is de waarde van het huis niet voldoende? Dan moet er een verbouwing uitgevoerd worden die ook waarde toevoegt, zoals extra vierkante meters of duurzame maatregelen.



Je kunt de hypotheek ophogen. Mogelijk is het ook een mooi moment om de hypotheek over te sluiten. ,,Omdat de rente zo laag is, zien we dat veel klanten oversluiten oftewel een andere hypotheek nemen”, zegt Marga Lankreijer-Kos van Independer. ,,Dan kan het zomaar zo zijn dat je maandlasten dalen, terwijl je wel je verbouwing hebt gefinancierd.” Maar let op: ,,Dat bedrag moet je natuurlijk wel extra aflossen.”