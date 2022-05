Opbrengst zonnepanelen gaat door het dak door zonnig weer

Ja, boeren hebben kopzorgen hoe ze door de droogte het zaad tot wasdom krijgen en ook in de tuin is de tuinslang voor jonge aanplant nodig, maar het ongekende zonnige voorjaar is voor de duurzaamheid juist goed. Strakblauwe luchten van 6 uur ‘s ochtends tot 21 uur ‘s avonds zorgen voor ongekende opbrengsten, één modern zonnepaneel levert met de huidige energieprijzen bijna een euro per dag op. Neem rond de middag maar eens een kijkje in de meterkast, dan wordt er zomaar 4 kWh aan het net geleverd, rechtstreeks naar de buren die geen zonnepanelen hebben.