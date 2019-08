Opmerkelijke trend: het plafond behangen

Behang is overal toe te passen: in de slaapkamer, woonkamer, het toilet of zelfs in de badkamer. Bijna elke vlakke wand kan wel een behangetje gebruiken. Maar wist je dat je ook je plafond kunt behangen? Eigen Huis & Tuin laat zien hoe deze trend kan uitpakken.

Met het behangen van het plafond creëer je een bijzondere sfeer in het interieur. Een kleur, accent of patroon op het plafond geven een verrassend effect. Zo kun je bijvoorbeeld voor behang met bloemen, geometrische vormen of jungleprints kiezen. Het plafond wordt een echte eyecatcher.

Denise van den Berg, één van de vaste ontwerpers van Eigen Huis & Tuin, licht toe: ,,Als je ervoor kiest om het plafond te behangen, is het mooi om de overige vier wanden rustig te houden in een kleur die terugkomt in het behang. Zo gaat alle aandacht naar het plafond. Ook de accessoires zijn te combineren met het behang.”

Volledig scherm © Kfddesigns

Wegdromen met behang op plafond

Je kijkt naar boven en ziet een prachtige wolkenlucht, een bos of de zee. Dit effect is te bereiken met behang op het plafond. Je creëert hiermee een surrealistische omgeving waar de rest van het interieur op aan te passen is. Extra leuk ook in de slaapkamer, waar het laatste dat je ziet voordat je in slaap doezelt het creatieve plafond is.

Ben je van plan om zelf aan de slag te gaan met je plafond? Lees dan ook wat de meest gemaakte fouten zijn tijdens het behangen.

Volledig scherm © elliecashmandesign