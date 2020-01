Opwarming van de aarde is uitkomst voor sommige planten

eigen tuin eerstDe Clematis armandii blijft groen in de winter, weet tuingoeroe Romke van de Kaa. Hij waarschuwt wel: koop er niet zomaar eentje, want er bestaan nogal wat inferieure types.

Je mag het natuurlijk niet zeggen, maar de opwarming van de aarde is een uitkomst. Voor sommige planten dan. Soorten die tien jaar geleden nog als niet-winterhard werden beschouwd, staan nu in tuincentra te koop. Clematis forsteri bijvoorbeeld, en Clematis marmoraria, groenblijvende soorten uit Nieuw-Zeeland waarvan tot voor kort niemand had gehoord.

Een groenblijvende clematis die al langer bekend was, maar voorheen alleen in het westen van Nederland een kans had om de winter door te komen, is Clematis armandii, een soort uit China. Deze clematis wordt de laatste tijd steeds vaker verkocht, hoewel nog altijd niet met wintergarantie. De bloemen van deze clematis zijn meestal wit, vaak met een roze blos, en verschijnen in grote trossen in de bladoksels van lange ranken.

Ziekte

Soms verschijnen ze niet. Dat kan het gevolg zijn van een late nachtvorst als de bloemknoppen al gevormd zijn, maar vaker is dat niet-bloeien het gevolg van verwelkingsziekte. Clematisverwelkingsziekte is een aandoening waarbij de ranken van een clematis slap gaan hangen. Binnen enkele dagen worden ze bruin.

Er wordt wel beweerd dat kleinbloemige clematissoorten, zoals Clematis armandii, niet vatbaar zijn voor clematisverwelkingsziekte, maar hoop is de vader van deze gedachte en in de praktijk is Clematis armandii misschien wel vaker het slachtoffer dan sommige grootbloemige hybriden.

Wie zich hierdoor niet laat afschrikken, doet er goed aan om niet zomaar een Clematis armandii te kopen, maar om op zoek te gaan naar een aantrekkelijke variëteit.

Snowdrift

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Joost Hoving Er zijn namelijk nogal wat inferieure planten in de handel, met kleine, spinachtige bloemen. Een goede keus is ‘Snowdrift’, met grote bloemen en brede, ronde bloembladen. Mijn favoriet is ‘Appleblossom’, met bloemen die eruitzien zoals de naam belooft, en die bovendien een bedwelmende geur van vanille verspreiden. De bloemen steken prachtig af tegen het leerachtige donkergroene blad van het voorgaande jaar en het bronskleurige jonge blad van het lopende seizoen. Clematis armandii heeft een grote groeikracht en vaak zal het nodig zijn om de plant na de bloei sterk terug te snoeien. Dat komt het uiterlijk ten goede, want hoewel de plant groenblijvend is, blijven de individuele bladeren niet eeuwig groen. Oud blad verdort en valt af.

Hoewel, viel het maar af. Clematis armandii heeft veel voordelen, maar een nadeel is dat hij altijd hardnekkig blijft vasthouden aan zijn oude, verdorde blad. Uiteindelijk valt het wel af, maar pas nadat het gedurende lange tijd het aangezicht van de plant ontsierd heeft. Vandaar dat een drastische snoei na de bloei een goed idee is, zelfs als de plant genoeg ruimte heeft.

Plant Clematis armandii op een beschutte plaats, want hoe warmer onze winters worden, hoe vroeger de plant aan de groei gaat en hoe meer schade een onverwachte periode van strenge vorst kan aanrichten.