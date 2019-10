Paddenstoelen wildplukken? ‘Thuis kweken is gemakkelijker en beter’

Eigen Tuin EerstTuingoeroe Romke van de Kaa vertelt elke week hoe je een lustoord maakt van een dorre lap grond. Nu de herfst aanbreekt ziet hij overal paddenstoelen in het wild, die je kunt plukken voor eigen gebruik. Al is er nog een veel beter alternatief en dat kan gewoon thuis.

Wildplukken is een rage. En momenteel valt er veel te plukken, zoals paddenstoelen. Maar formeel is wildplukken niet toegestaan. Het gevonden voedsel is immers het eigendom van de grondeigenaar en niet van de plukker.

Nu is Nederland een land van gedogers. Sommige landeigenaren, zoals Staatsbosbeheer, laten het plukken van paddenstoelen oogluikend toe, zolang de oogst maar bestemd is voor eigen gebruik. Plukken van twee fietstassen vol, om de buit te verpatsen aan het plaatselijke restaurant, is niet toegestaan.

Regelgeving

Maar ja, wat is een redelijke hoeveelheid voor eigen gebruik? In het Wetboek van Strafrecht is hierover niets te vinden. En andere eigenaren van een bosperceel zien minder door de vingers dan de boswachters van Staatsbosbeheer. Sommige bezitters van een particulier landgoed zien het plukken van cantharellen en eekhoorntjesbrood als diefstal.

Er schijnt wel een wildplukwet in voorbereiding te zijn. Het moet redelijk eenvoudig zijn om alle bramen, beukennootjes, zeewieren en tamme kastanjes onder één noemer te brengen. Het zijn producten met een plantaardige herkomst. En slakken en mosselen zijn allebei dieren. Maar wat doe je met een paddenstoel? Het is geen plant en ook geen dier. Het is het vruchtlichaam van een schimmel.

Dan is er nog de kwestie van de vossenlintworm. Als je de pech hebt dat er een vos heeft gewaterd op de paddenstoelen die jij in je mandje hebt, loop je ook nog eens de kans op een zeldzame maar onprettige ziekte.

Thuisplukken

Al die mitsen en maren overziend, valt er veel te zeggen voor thuisplukken: lekker warm en veilig paddenstoelen kweken op de eigen vensterbank. Kom daar maar eens om in dat klamme herfstbos.

Vroeger was paddenstoelen kweken een hele toer. Je moest gaten boren in stammetjes van eikenhout en dan maandenlang wachten op de oogst. Als je vergat om die stammetjes nat te houden kon je wachten tot sint-juttemis. Maar de paddenstoelenteelt is die aanloopproblemen ontgroeid. Tegenwoordig teel je oesterzwammen op koffiedik, en koop je een kweeksetje voor shiitakes dat met gemak op de vensterbank past. Dan volgt er wel wat gegoochel met het afwisselen van warmte en kou, maar als je de instructies volgt kun je toch na een week of zes oogsten.

Voordelen

En het assortiment van te kweken zwammen beperkt zich allang niet meer tot soorten die je ook bij de Jumbo kunt kopen. De ervaren paddenstoelenkweker kan tegenwoordig kiezen uit meer dan vijftien soorten. Wat te denken van een omelet gevuld met Godzilla paddestoelen, of een salade met rauwe pruikenzwam?

Laat die wildplukkers maar natte voeten krijgen in het bos, en boetes van de boswachter. En buikpijn als ze bijvoorbeeld de satansboleet verward hebben met de kastanjeboleet. Wij thuisplukkers oogsten meer, veiliger, legaler, zonder bukken. Kortom: in alle opzichten comfortabeler.