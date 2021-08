Peter en Jacqueline kochten een tiny house, maar wonen nu noodgedwongen op een camping

Vrouw zet gaskachel terug in nul op de me­ter-wo­ning: ‘Het is een hel om te slapen’

16 augustus Ze worden de huizen van de toekomst genoemd. Dé oplossing voor de klimaatcrisis. Maar niet iedereen in Zoetermeer is gelukkig met de nul-op-de-Meter-woningen. ,,Ik zit met een deken op de bank. En mijn strot is droog.” Volgens verhuurder De Goede Woning is het een kwestie van wennen.