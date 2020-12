Plafond komt omlaag, muren scheuren: Dennis is zwaar verkeer op slecht wegdek beu

Zo bescherm je markante huizen zoals die van Guus Meeuwis tegen de sloopkogel

27 november Het huis dat Guus Meeuwis in Tilburg liet vervangen door een moderne villa (of ‘crematorium’), had niet de beschermde status van monument. Daarom kreeg hij makkelijk een sloopvergunning. Het roept de vraag op wanneer een huis het waard is om te worden beschermd tegen sloop of verbouwingen. En wat kun je als (buurt)bewoner zelf doen?