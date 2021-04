Prijzen voor bouwmaterialen rijzen de pan uit

Vakblad Cobouw rept over ‘totale gekte’ op de wereldmarkt, waar vooral aannemers momenteel mee te maken hebben. Dat kan volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland de prijzen voor nieuwbouwhuizen verder onder druk zetten. ,,Contracten worden opengebroken, leveringen vertraagd. Het is heel verschillend per aannemer welke gevolgen ze ervan ondervinden. Dit is afhankelijk van de afspraken die ze hebben gemaakt. Het is duidelijk dat dit in de bouwsector speelt en dat wij er geen invloed op hebben”, aldus woordvoerder Richard Massar.