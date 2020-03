Private leaseauto's en studieleningen drukken flink op maximale hypotheeksom

Nu de rente dreigt op te lopen is er een piek in het aantal aanvragen voor hypotheken. Veel huizenkopers komen echter bedrogen uit omdat ze niet in de gaten hebben dat ze een flinke schuld hebben, die de maximale hypotheeksom met tienduizenden euro's naar beneden kan halen.

Adviesplatform Independer.nl spreekt over een grote kennisachterstand van huizenkopers. ,,Ik merk dat consumenten vaak niet weten dat een creditcard of mogelijkheid tot rood staan bij de bank invloed heeft op de maximale leencapaciteit”, zegt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos van Independer. Het platform heeft voor deze site een rekenvoorbeeld gemaakt waarin de invloed zichtbaar wordt.

Independer is een onafhankelijke vergelijker en onderdeel van hetzelfde moederbedrijf als deze site: DPG Media. We werken samen om consumenten inzicht te geven op het gebied van persoonlijke financiën. Deze infographic geeft een indicatie die is gebaseerd op een annuïteitenhypotheek met een rentevastperiode van 10 jaar. Wil je weten wat je op basis van jouw situatie kunt lenen, bereken dan je maximale hypotheek via de tool van Independer.

Bij creditcards werkt het zo: als je een limiet hebt van 5000 euro, dan wordt dat door de hypotheekverstrekker gezien als 5000 euro schuld. De geldverstrekker kan immers niet zien of je de creditcard ook daadwerkelijk hebt gebruikt. ,,Veel mensen denken dan bovendien dat de hypotheek maar 5000 lager wordt, maar zo simpel wordt een hypotheek niet berekend.” Grof gezegd staat de maximale hypotheeklast per maand voor ongeveer een derde van het bruto inkomen. De maandelijkse schuldenlast wordt van dat bedrag afgetrokken. Het is simpelweg geld dat je niet aan de hypotheek kunt besteden.

Private lease

De private lease-auto wordt steeds populairder en ook dat merken ze bij Independer. ,,Het is een maandelijkse verplichting waarvoor een contract is afgesloten”, aldus Lankreijer-Kos. ,,De invloed wordt berekend door de maandlast te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat het contract loopt. Van dat bedrag wordt een percentage genomen. Al met al heeft het een behoorlijke invloed, wat veel mensen niet beseffen op het moment dat ze zo'n leasecontract tekenen.”



Andere voorbeelden zijn telefoonabonnementen en studieleningen. Van de studielening is al langer bekend dat die een forse impact heeft op de leencapaciteit. Zeker sinds het afschaffen van de studiebeurs, duurt het lang voordat oud-studenten toe zijn aan de aankoop van een huis. In principe wordt uitgegaan van de oorspronkelijke studieschuld, maar als je al vijf of zes jaar aan het aflossen bent, willen hypotheekverstrekkers soms ook de overgebleven schuld als uitgangspunt nemen. Voorwaarde is dan dat je een extra aflossing doet en daar bewijs voor levert.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Vrijwel alle officiële schulden en kredietlimieten worden geregistreerd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). ,,Wij horen vaak dat mensen denken dat ze geen hypotheek kunnen krijgen als ze een BKR-registratie hebben”, zegt Lankreijer-Kos. ,,Dat is echt een misverstand, want er is niets mis met die registratie. Heb je bij het BKR een A-codering dan is een hypotheeklening wél een probleem. De A-codering krijg je als je niet voldoet aan verplichte termijnbetalingen, bijvoorbeeld voor je leaseauto of je hypotheek. Wat ook belangrijk is om te weten: koop je op afbetaling bij bijvoorbeeld Wehkamp, dan staat dat bedrag ook als schuld geregistreerd.