Rabobank wil 12.000 tijdelijke huurwoningen bouwen

29 juni Inwoners van de welgestelde Amerikaanse stad Hillsborough, vlakbij San Francisco, zitten in hun maag met een heus Flintstone House: een huis dat volledig in de stijl is gebouwd van de gelijknamige tekenfilmserie. Omwonenden willen dat de eigenaresse de levensgrote dino's en poppen uit haar tuin haalt, maar de rechter heeft besloten dat Fred en Wilma voorlopig mogen blijven.