Recordaantal huurwoningen verkocht aan beleggers: ‘Daar schuilt een gevaar in’

Daar schuilt een gevaar in, vindt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. ,,Het normale patroon is dat beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars voor de lange termijn in vastgoed investeren en na vijftien of twintig jaar verkopen. Die gedragen zich over het algemeen netjes. Hoe vaker woningen worden doorverkocht, hoe kritischer het voor de huurders kan worden. Nieuwe beleggers, vooral enkele uit het buitenland, lijken te gaan voor snelle winsten. Ze willen nog wel eens op onderhoud besparen of de huurprijzen omhoog gooien.” De Volkskrant legde zaterdag in een groot onderzoek uit hoe beleggers ineens een hogere huur kunnen vragen.