Rek is uit woningmarkt: aantal verkopen daalt

De periode van groei in de vier jaren voor 2018 lijkt in ieder geval voorbij. Ter Steege zoekt de oorzaak in de woningmarkt: ,,Het aanbod is opgedroogd, vooral in de Randstad.’’ De woningverkopen zijn aan het dalen.

Ook hebben minder mensen de wens om te verhuizen. In 2018 wilde 7 procent van de huishoudens zeker binnen twee jaar verhuizen. In 2015 was dat nog 8 procent.

Het valt op dat de wens om te verhuizen minder leeft bij stellen met kinderen dan die zonder kinderen. ,,We zijn in Nederland erg gehecht aan het idee dat we onze zaakjes op orde hebben, voordat we aan kinderen beginnen’’, verklaart Ter Steege. ,,We willen eerst een diploma halen en een goed huis vinden.’’