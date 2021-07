Ria verkoopt na 30 jaar het sfeervolle Scandinavische houten huis dat ze samen met haar man bouwde

Een sfeervol Scandinavisch huis: dat is wat je ziet wanneer je het huis van Ria betreedt. Overal is hout te zien en dat is ook precies de bedoeling, vertelt de bewoonster enthousiast. ,,In 1991 zijn we begonnen met de bouw. Mijn man had ergens een houten huis gezien dat hem aansprak en vervolgens hebben wij ook zo’n woning van hout gebouwd. Ik weet nog goed dat er allemaal pakketten hout binnen kwamen, uit Finland want het is een echt Fins huis, ook al denken veel mensen dat het een Zwitsers huis is.’’