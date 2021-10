Rick (27) verkocht zijn appartementje voor 70.000 euro boven de vraagprijs: ‘Daar zakte mijn broek van af’

Woonspecial ‘Vaak genoeg verbeeldt het interieur de tijdsgeest, in plaats van onze persoonlij­ke smaak’

29 september In de woonspecial die vlak voor de woonmaand oktober als bijlage bij deze krant is verschenen, vertellen architecten in hoeverre zij de dominante stijl van onze woonkamers bepalen. Wonen-redacteur Stefan ten Teije probeert zijn eigen plan te trekken, zegt hij in het voorwoord.