Rollen worden omgedraaid bij gezin van Anna-Marie: ‘Mama krijgt eindelijk de grootste kamer’

3000 euro winst per maand op sociale huurwoning: ‘Ontzettend oneerlijk’

Woonfraudespecialist Bob bij woningcorporatie Staedion speurt naar illegaal verhuurde woningen. Daar worden hij en zijn collega’s steeds handiger in, want nog nooit wisten zij zoveel woningen leeg te krijgen die stiekem werden onderverhuurd. ‘Altijd het smoesje dat de huurder toevallig net op vakantie is'.

16 april