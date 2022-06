Ronde vormen, echt óveral ronde vormen in het interieur

Van de ovale eettafel tot een ronding in de bank, het sierlijke lijnenspel in de woonkamer komt steeds verder af te staan van Mondriaan. ,,Dat wordt alleen maar meer zo”, zegt Liza zelfverzekerd. ,,Zelfs kasten, wanden en deuren krijgen ronde vormen of een boog. De tijd dat alleen een vaasje of ronde poef het strakke lijnenspel verzachtte, behoort tot het verleden.”

De ronde boog boven de deur past ook bij de jaren 30, toch?

,,Ja, het is er weer. Ik denk dat zachte en organische vormen veel mensen momenteel bevallen. Het wordt een steeds belangrijker ding in huis.”

Onlangs was er een belangrijke designbeurs in Milan. Daar ben jij ook geweest neem ik aan?

,,Jazeker, en daar zag je het ook heel duidelijk terug. Elke stand had wel iets ronds in zich. Het was een uitzondering als dat níet de gekozen stijl was. Het wordt allemaal wat groter gemaakt, merkten we. Met ronde muren in woonkamers en wandkasten die dezelfde ronding hadden. Daar is natuurlijk een flinke verbouwing voor nodig en beurstenten maken het extremer dan wat mensen thuis kunnen doen. Maar wij als stylisten en natuurlijk de ontwerpers raken er wel door geïnspireerd. Verwacht echt meer ronde meubels in de winkels het komende jaar. Iedereen gaat er natuurlijk op z'n eigen manier mee aan de gang.

Overigens dekt het woord rond niet helemaal de lading. Het zijn organische vormen. Alsof het met de hand is gekleid of geknoopt. Denk bij een kleed of tafel aan de vorm van een gebakken ei: zeker niet perfect rond, maar wel met organische rondingen.”

Ook populair volgens vtwonen: vrouwelijke rondingen als accessoire.

Hoe introduceer je rondingen in je eigen interieur?

,,Je hebt er geen reuzebudget voor nodig. Als je al een kleed wisselt, heeft dat een groot effect op de sfeer omdat het niet meer de standaard is. Het springt in het oog. Of kijk naar een ronde salontafel, een lamp die eruit ziet alsof het is gekleid of een lampenvoet in een organische vorm.”

Kun je er te ver in gaan?

,,Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik denk dat het juist te stimuleren is dat mensen voor ronde vormen gaan kiezen. Alles is natuurlijk al recht in huis: rechte ramen, rechte wanden, rechte deuren. Dat zijn allemaal harde vormen. Een ronding maakt de ruimte wat zachter. De één wordt er blij van, de ander niet. Het blijft smaakgevoelig.”

Less is more, toch?

,,Als je het juiste doet, hoeft zeker niet het hele interieur meteen een ronding te hebben. Het is wel leuk om een beetje te spelen met de ruimtes. Een rond kleed met een ronding in de bank die erop aansluit, dat is wel leuk. En aan een ronde tafel is niemand de baas, is een veelgehoorde uitspraak. Daar zit wel wat in natuurlijk.”

