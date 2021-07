Rotterdam wil niet meer slopen zonder overleg: ‘Mensen hebben het gevoel te worden weggejaagd’

Wethouder Kurvers (bouwen en wonen) zegt te hebben geleerd van de felle reacties in onder meer de Tweebosbuurt en de Fazantstraat. Daar leidden sloopplannen tot grote ophef. ,,Mensen vragen zich af of ze er nog toe doen, of de stad hen nog wel wil hebben”, zegt Kurvers. ,,Ze hebben het gevoel te worden weggejaagd. Voor iedereen is plek in deze stad, maar dat werd niet altijd meer zo ervaren door de manier waarop we het deden. Daar heb ik van geleerd.’’