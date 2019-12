Rotterdamse heeft duizenden blauwe ballen op haar bed en het verveelt nooit

Ja het zal wel even een gek gezicht geweest zijn. Het moment dat een vrachtwagen vol blauwe ballen voor het huis van Roza Schous parkeerde. Die waren ook nog eens bestemd voor haar zelf. Niet voor een project voor haar eigen fotografiebedrijf, maar voor haar eigen slaapkamer.



Schous kan er zelf wel om lachen Ruim vijfduizend ballen vullen haar slaapkamer, en het verveelt nog lang niet. ,,Ik heb een voorliefde voor ballenbakken'', vertelt de inmiddels Rotterdamse, die in Haarlem is opgegroeid. Toen ze een keer bij de Pannenkoekenboot in Rotterdam was, kon ze - hoewel ze geen kind meer was - het toch niet laten een sprongetje te wagen. ,,Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ik ben zo iemand bij wie ze omroepen of ik alsjeblieft de ballenbak wil verlaten.''